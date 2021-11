Basket

Basket - NBA : Rudy Gobert se justifie après son expulsion !

Publié le 12 novembre 2021 à 9h35 par La rédaction

Face aux Indiana Pacers, Utah a connu jeudi sa première défaite de la saison à domicile (111-110). Une grosse déception pour les Jazz, qui ont notamment dû composer avec l'expulsion de Rudy Gobert.

Utah a connu une mauvaise soirée sur son propre parquet. Pour la première fois de la saison, les Jazz se sont inclinés au sein de leur EnergySolutions Arena contre les Indiana Pacers (111-110). À quatre minutes de la fin du match, Donovan Mitchell, Joe Ingles et Rudy Gobert ont été expulsés du côté d'Utah après un début d'échauffourée. Le Français est à l'origine de cette bagarre après avoir poussé son adversaire Myles Turner, ce dernier ayant accroché à plusieurs reprises le pivot des Jazz.

« C’est plutôt amusant car mon coach de boxe était au match »