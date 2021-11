Basket

Basket - NBA : MVP, Hall of Fame… Quand Kevin Durant s’enflamme pour Stephen Curry !

Publié le 17 novembre 2021 à 17h35 par Th.B. mis à jour le 17 novembre 2021 à 17h37

Ancien coéquipiers et maintenant adversaires, Kevin Durant et Stephen Curry se sont mesurés l’un à l’autre lors de la rencontre opposant les Brooklyn Nets aux Golden State Warriors. Et KD a fait un énorme compliment à Curry, sorti victorieux de cette confrontation (117-99).

À l’occasion de la rencontre opposant les Brooklyn Nets aux Golden State Warriors, la franchise californienne a pris le meilleur sur Kevin Durant et la superteam entraînée par Steve Nash. Dans la nuit de mardi à mercredi, Curry et ses coéquipiers se sont imposés 117 à 99. Avec ses 37 points, 5 passes décisives et 7 rebonds, Stephen Curry a montré la voie de la victoire à Golden State. Et avec cette performance XXL, Kevin Durant n’a pas manqué de tirer son chapeau à son ancien coéquipier.

« Chaque soir, il joue au niveau d'un All-Star, d'un MVP ou d'un hall of famer »