Basket - NBA : Le terrible constat de Stephen Curry après la défaite contre les Hornets !

Publié le 15 novembre 2021 à 13h35 par La rédaction mis à jour le 15 novembre 2021 à 13h36

Les Golden State Warriors se sont inclinés face aux Charlotte Hornets ce lundi (106-102). Après la rencontre, Stephen Curry a fait un terrible constat sur l'efficacité offensive de son équipe.

Les Golden State Warriors ont vu leur série de sept victoires consécutives s’arrêter ce lundi sur le parquet des Charlotte Hornets (106-102). Malgré un double-double (24 points, 10 passes décisives, 6 rebonds), Stephen Curry n’a pas réussi à mener son équipe à la victoire. En difficulté offensivement, notamment depuis la ligne des trois points (3 tirs transformés sur 13 tentés, son pire total depuis le début de saison), le meneur de jeu des Golden State Warriors s’est heurté à la défense de la franchise de Michael Jordan. Après la rencontre, Stephen Curry a fait un terrible constat sur l’efficacité offensive de son équipe.

« On voulait tellement la victoire, moi en particulier, et du coup j’ai un peu forcé »