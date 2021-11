Basket

Basket - NBA : La confession de James Harden après son énorme performance !

Publié le 13 novembre 2021 à 14h35 par La rédaction

Bien loin de réaliser ses meilleures performances depuis le début de la saison, James Harden assure se rapprocher petit à petit de son meilleur niveau, comme en témoigne son dernier match contre les Pelicans.

James Harden semble retrouver d'excellentes sensations. Ce samedi, The Beard a réalisé un match plein dans la victoire des Nets contre les Pelicans (120-112) avec un bilan de 39 points, 12 passes décisives et 5 rebonds. Pour la première fois de la saison, James Harden a donc dépassé la barre des 30 points. Après s'être beaucoup plaint des nouvelles règles en vigueur en NBA, le joueur de Brooklyn n'a pas eu d'autres choix que de s'adapter.

«Ça demande du travail d’évoluer au niveau auquel j’ai habitué les gens»