Basket - NBA : La confession de Kevin Durant sur sa présence dans la Top 75 NBA !

Publié le 10 novembre 2021 à 22h35 par Th.B.

Choisi pour faire partie de la liste des 75 meilleurs joueurs de tous les temps de la NBA, Kevin Durant s’est confié sur cet honneur.

À l’occasion du 75ème anniversaire de la NBA, un classement des 75 meilleurs joueurs ayant évolués dans l’élite du basketball américain a été publié. Cependant, quelques absences ont fait débat comme celle de Tony Parker qui compte pourtant quatre bagues de champion NBA. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs offensifs de l’histoire de la ligue, Kevin Durant fait bien évidemment partie de cette liste, à l’instar de Charles Barkley. Consultant pour ESPN , celui qui est surnommé Chuck a interrogé sur le sentiment éprouvé par KD lorsqu’il a su qu’il était entré dans ce cercle de privilégiés.

« Être dans la même conversation que tous les grands, c'est agréable »