Basket

Basket - NBA : Michael Jordan, LeBron James… La nouvelle déclaration forte de Pippen !

Publié le 28 novembre 2021 à 20h35 par Th.B.

Ayant régulièrement pris le parti de Michael Jordan dans la discussion du GOAT, Scottie Pippen s’en prend désormais tout court à la légende des Chicago Bulls. D’ailleurs, Pippen n’a pas manqué de s’enflammer pour LeBron James, également dans ladite discussion…

Ancien coéquipier de Michael Jordan chez les Chicago Bulls, Scottie Pippen a régulièrement pris le parti de His Airness lorsqu’il a fallu nommer le meilleur joueur de tous les temps, les débats étant enflammés entre LeBron James et Michael Jordan. Mais Pippen a toujours mis Jordan devant James. Cependant, ces derniers temps et dans le cadre de la promotion de son livre Unguarded survenue un peu plus d’un an après la sortie de The Last Dance que Pippen n’a pas appréciée en raison de la faible reconnaissance de son rôle chez les Bulls, Scottie Pippen s’en est fréquemment pris à Michael Jordan. Et indirectement, l’ancien numéro 33 des Chicago Bulls a taclé une nouvelle fois His Airness.

« Ce que LeBron a réussi à faire à travers sa carrière est spectaculaire »