Basket - NBA : L'énorme annonce de James Harden !

Publié le 26 novembre 2021 à 10h35 par A.M.

Alors que les Nets montent en puissance James Harden s'enflamme et annonce la couleur pour la suite de la saison.

Bien qu'ils fassent partie des grands favoris pour le titre en NBA, les Nets peinent à justifier leur statut depuis le début de saison. La mise à l'écart de Kyrie Irving, qui refuse de se faire vacciner contre le Covid, n'a pas aidé, mais la franchise de Brooklyn monte en puissance comme en témoigne la série de 6 victoires lors des 7 derniers matches et une première place dans la conférence Est avec le troisième meilleur bilan de la Ligue derrière les Warriors et les Suns. Une situation qui réjouit James Harden.

«Nous allons aujourd’hui dans la bonne direction»