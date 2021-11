Basket

Basket - NBA : La satisfaction de LeBron James après la victoire contre les Pacers !

Publié le 25 novembre 2021 à 20h35 par La rédaction

Suspendu pour la rencontre face aux New-York Knicks, LeBron James s'est montré particulièrement motivé face aux Indiana Pacers. Le joueur de 36 ans, auteur d'un grand match, a permis aux Los Angeles Lakers de s'imposer (124-116) et s'est montré très satisfait de ce bon résultat après la partie.

Suite à son mauvais geste contre Isaiah Stewart lors de la rencontre face au Detroit Pistons, LeBron James a manqué le match contre les New-York Knicks. C’est donc un King James plus motivé que jamais qui s’est présenté sur le parquet face aux Indiana Pacers. Et cela a certainement fait la différence. LeBron James a été étincelant avec les Los Angeles Lakers (39 points, 6 passes décisives, 5 rebonds) et a permis à son équipe de s’imposer aux prolongations (124-116). Le joueur de 36 ans a semblé très heureux d’avoir pu obtenir ce bon résultat après la rencontre et il ne s’en est pas caché.

« Je suis juste enthousiaste de pouvoir toujours jouer à ce niveau à ce stade de ma carrière »