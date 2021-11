Basket

Basket - NBA : La surprise de Russell Westbrook après la rixe de LeBron James !

Publié le 22 novembre 2021 à 13h35 par La rédaction

Ce lundi, lors de la victoire des Los Angeles Lakers sur les Detroit Pistons (121-116), LeBron James et Isaiah Stewart en sont presque venus aux mains sur le parquet. Et lors de cette rixe, Russell Westbrook a écopé d'une faute technique, chose dont il n'était pas au courant.

Ce lundi, le match entre les Los Angeles Lakers et les Detroit Pistons a été la scène d’un événement surprenant. En effet, une véritable bagarre générale a éclaté sur le parquet. En essayant de récupérer un rebond suite à un lancer-franc manqué par Jerami Grant, LeBron James a asséné un coup de coude dans le visage d’Isaiah Stewart. N’ayant pas digéré cela, ce dernier a voulu répondre immédiatement au joueur des Los Angeles Lakers. Les coéquipiers des deux joueurs ont tout fait pour les séparer. Lors de cette rixe, Russell Westbrook a écopé d’une faute technique, chose dont il n’était apparemment pas au courant.

« Je suppose que c'est ça, être Russell Westbrook »