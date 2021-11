Basket

Basket - NBA : L’énorme coup de gueule de Russell Westbrook !

Publié le 20 novembre 2021 à 13h35 par La rédaction mis à jour le 20 novembre 2021 à 13h56

Ce samedi, les Los Angeles Lakers se sont inclinés face aux Boston Celtics (130-108), signant leur neuvième défaite de la saison. Après la rencontre, Russell Westbrook a poussé un gros coup de gueule contre les journalistes qui lui posent tout le temps les mêmes questions.

Sur ce début de saison, les Los Angeles Lakers éprouvent étonnamment de grandes difficultés. Ce samedi, les hommes de Frank Vogel ont signé leur neuvième défaite, pour seulement huit victoires, en s’inclinant contre les Boston Celtics (130-108). La situation de la franchise californienne commence légèrement à irriter en interne. Une certaine tension commence à se ressentir chez les joueurs, à l’image d’un Russell Westbrook qui s’en est pris aux journalistes après la rencontre.

« Après chaque match tout le monde pose les mêmes questions, et j’en ai marre de donner toujours les mêmes réponses »