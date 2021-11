Basket

Basket - NBA : Cette annonce fracassante sur l'avenir de James Harden !

Publié le 18 novembre 2021 à 11h35 par A.M.

Loin de son meilleur niveau depuis son arrivée à Brooklyn, James Harden souhaiterait déjà quitter les Nets !

Sur le papier, le trio composé de Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden avait de quoi faire rêver. Cependant, chez les Nets rien ne se passe comme prévu. Entre la blessure de Kevin Durant qui a mis du temps à revenir et désormais les choix de Kyrie Irving, dont le refus de se faire vacciner contre le Covid le prive de l'opportunité de jouer, Brooklyn est loin de répondre aux attentes. D'autant plus que désormais, James Harden voudrait partir selon Stephen A. Smith.

«James Harden est proche de vouloir partir»