Basket - NBA : La mise au point des Lakers sur le retour de LeBron James !

Publié le 18 novembre 2021 à 20h35 par La rédaction

Sans LeBron James, les Lakers se sont de nouveau inclinés face aux Milwaukee Bucks ce jeudi (109-102). Plus le temps passe, plus le retour de la star de la franchise semble urgent. Et les nouvelles ont l'air plutôt bonnes à ce sujet.

Rien ne va plus chez les Los Angeles Lakers. Depuis le début de la saison, la franchise affiche un faible niveau, et l’absence de LeBron James commence à peser pour les hommes de Frank Vogel. Les Los Angeles Lakers ont joué huit rencontres sans son numéro 6. Et le bilan est assez alarmant : trois victoires pour cinq défaites, la dernière étant celle face aux Milwaukee Bucks ce jeudi (109-102). Le retour de LeBron James se fait donc plus qu’attendre chez les supporters de la franchise. Et les nouvelles semblent plutôt bonnes à ce sujet.

« J’espère toujours qu’il va jouer. Je suis toujours optimiste »