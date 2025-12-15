NBA - Wembanyama : La sortie qui choque une légende !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Interrogé sur son duel avec Chet Holmgren avant la demi-finale de NBA Cup entre les San Antonio Spurs et l’Oklahoma City Thunder, Victor Wembanyama avait esquivé le sujet, préférant se focaliser sur Shai Gilgeous-Alexander. Une réponse qui n’a pas plu à la légende Dirk Nowitzki, ce dernier la jugeant trop arrogante et dédaigneuse envers le pivot d’OKC.

Victor Wembanyama et Chet Holmgren sont des rivaux de longue date, avant même leur arrivée en NBA. Ils s’étaient notamment retrouvés en finale de la Coupe du monde des moins de 19 ans en 2021, remportée par Team USA face à l’équipe de France (83-81). Leurs affrontements dans la ligue sont donc très attendus et justement, les deux hommes se retrouvaient dans la nuit de samedi à dimanche à Las Vegas, en demi-finale de la NBA Cup.

« Tout le monde est difficile à défendre quand il faut aider sur le MVP » Une rencontre remportée par les San Antonio Spurs (109-111), qui seront opposés aux New York Knicks dans la nuit de mardi à mercredi en finale. Avant cela, Victor Wembanyama s’était confié dans une interview accordée à Taylor Rooks d’Amazon Prime, dans laquelle il était interrogé sur son duel à venir et sa rivalité avec Chet Holmgren. Mais le Français n’a pas vraiment répondu. « Le MVP est sur le terrain, c'est lui notre priorité. Tout le monde est difficile à défendre quand il faut aider sur le MVP », a-t-il déclaré, faisant référence à Shai Gilgeous-Alexander.