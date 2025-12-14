NBA : Wembanyama et Stephen Curry, c’est confirmé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme De’Aaron Fox l’avait déjà fait, Lindy Waters III a lui aussi comparé Victor Wembanyama avec Stephen Curry, après la victoire des Spurs face à OKC (109-111) dans la nuit de samedi à dimanche. Joueur des Golden State Warriors avant d’arriver à San Antonio, il estime qu’ils ont « une énergie similaire », même si leur style de jeu est différent.

Victor Wembanyama n’a pas déçu pour son retour après un mois d’absence. Les San Antonio Spurs se sont imposés en demi-finale de la NBA Cup dans la nuit de samedi à dimanche contre l'Oklahoma City Thunder (109-111) et le Français a été un des grands artisans de ce succès, malgré un temps de jeu limité.

« Ce sont deux joueurs uniques et ils ont une énergie similaire » En sortie de banc et en 21 minutes passées sur le parquet, Victor Wembanyama a fini la rencontre avec 22 points, 9 rebonds, 2 passes et 2 contres. Le Français a eu un coup de chaud dans le quatrième quart-temps, inscrivant 15 de ses 22 points, à la manière d’un Stephen Curry. « C’est la même chose. Ils le font chacun de façon différente mais ce sont deux joueurs uniques et ils ont une énergie similaire. Vous pouviez vraiment le ressentir », a confié Lindy Waters III, dans des propos relayés par Basket USA, passé par les Golden State Warriors avant d’arriver à San Antonio. Ce n’est pas le premier joueur des Spurs qui a osé cette comparaison, De’Aaron Fox l’ayant lui aussi faite il y a quelques semaines.