NBA : Wembanyama et Stephen Curry, c’est confirmé !

Comme De’Aaron Fox l’avait déjà fait, Lindy Waters III a lui aussi comparé Victor Wembanyama avec Stephen Curry, après la victoire des Spurs face à OKC (109-111) dans la nuit de samedi à dimanche. Joueur des Golden State Warriors avant d’arriver à San Antonio, il estime qu’ils ont « une énergie similaire », même si leur style de jeu est différent.
Victor Wembanyama n’a pas déçu pour son retour après un mois d’absence. Les San Antonio Spurs se sont imposés en demi-finale de la NBA Cup dans la nuit de samedi à dimanche contre l'Oklahoma City Thunder (109-111) et le Français a été un des grands artisans de ce succès, malgré un temps de jeu limité.
« Ce sont deux joueurs uniques et ils ont une énergie similaire »
En sortie de banc et en 21 minutes passées sur le parquet, Victor Wembanyama a fini la rencontre avec 22 points, 9 rebonds, 2 passes et 2 contres. Le Français a eu un coup de chaud dans le quatrième quart-temps, inscrivant 15 de ses 22 points, à la manière d’un Stephen Curry. « C’est la même chose. Ils le font chacun de façon différente mais ce sont deux joueurs uniques et ils ont une énergie similaire. Vous pouviez vraiment le ressentir », a confié Lindy Waters III, dans des propos relayés par Basket USA, passé par les Golden State Warriors avant d’arriver à San Antonio. Ce n’est pas le premier joueur des Spurs qui a osé cette comparaison, De’Aaron Fox l’ayant lui aussi faite il y a quelques semaines.
« Dès qu’il entrait en jeu, tout a changé »
« On était confiant parce qu’on savait qu’il allait revenir mais dès qu’il entrait en jeu, tout a changé. Son énergie était contagieuse et ils n’avaient aucune réponse pour lui », a ajouté Lindy Waters III, qui savait que Victor Wembanyama était prêt à faire son retour. « Il travaille comme un forcené. On a fait plusieurs matchs d’entrainement avec lui lors des derniers jours et on pouvait voir qu’il était prêt. Le staff avait décidé de ne pas le faire jouer à Los Angeles, et il était comme un lion en cage. »