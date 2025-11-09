NBA : Wembanyama et Stephen Curry, c’est inattendu !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En plus d’un double-double de Victor Wembanyama, les Spurs ont également pu compter sur un très grand De’Aron Fox pour s’imposer face aux Pelicans (126-119). Meilleur marqueur de son équipe pour cette rencontre, le meneur a inscrit 24 points. Une performance suite à laquelle il a souligné l’importance de Wembanyma, le comparant à… Stephen Curry.

Après un passage moins bien suite à 5 victoires de suite, les Spurs de San Antonio retrouvent le chemin de la victoire. Après avoir battu les Rockets, ce sont les Pelicans qui sont tombés face à Victor Wembanyama et ses coéquipiers. Le Français a d’ailleurs terminé avec 18 points et 18 rebonds. Une performance remarquée, mais le meilleur marqueur des Spurs est De’Aron Fox.

« Victor est comme Stephen Curry » Auteur de 24 points, le meneur des San Antonio Spurs forme un duo redoutable avec Victor Wembanyama. D’ailleurs, suite à la victoire face aux Pelicans, rapporté par Trashtalk, De’Aron Fox a comparé son coéquipier à Stephen Curry : « Bien évidemment, c’est toujours en construction. On n’a joué que six matchs ensemble. Mais je pense qu’on est complémentaires. (…) Victor est comme Stephen Curry, il n’y a pas beaucoup de joueurs qui attirent autant l’attention quand ils n’ont pas le ballon. Vic fait partie de ces gars-là, et il ouvre des opportunités pour tout le monde ».