NBA : Wembanyama et Stephen Curry, c’est inattendu !

En plus d’un double-double de Victor Wembanyama, les Spurs ont également pu compter sur un très grand De’Aron Fox pour s’imposer face aux Pelicans (126-119). Meilleur marqueur de son équipe pour cette rencontre, le meneur a inscrit 24 points. Une performance suite à laquelle il a souligné l’importance de Wembanyma, le comparant à… Stephen Curry.
Après un passage moins bien suite à 5 victoires de suite, les Spurs de San Antonio retrouvent le chemin de la victoire. Après avoir battu les Rockets, ce sont les Pelicans qui sont tombés face à Victor Wembanyama et ses coéquipiers. Le Français a d’ailleurs terminé avec 18 points et 18 rebonds. Une performance remarquée, mais le meilleur marqueur des Spurs est De’Aron Fox.
« Victor est comme Stephen Curry »
Auteur de 24 points, le meneur des San Antonio Spurs forme un duo redoutable avec Victor Wembanyama. D’ailleurs, suite à la victoire face aux Pelicans, rapporté par Trashtalk, De’Aron Fox a comparé son coéquipier à Stephen Curry : « Bien évidemment, c’est toujours en construction. On n’a joué que six matchs ensemble. Mais je pense qu’on est complémentaires. (…) Victor est comme Stephen Curry, il n’y a pas beaucoup de joueurs qui attirent autant l’attention quand ils n’ont pas le ballon. Vic fait partie de ces gars-là, et il ouvre des opportunités pour tout le monde ».
Wembanyama dans le débat du GOAT ?
Au-delà de marquer des points, Victor Wembanyama représente donc une menace constante quand on affronte les Spurs. A trop se focaliser sur le Français, on ouvre ainsi des espaces pour les autres. De quoi plus que jamais faire de Wemby un futur grand. Possiblement le GOAT ? Kendrick Perkins avouait à propos de Wembanyama : « D’ici 15 ou 20 ans, voilà à quoi ressemblera le débat pour le G.O.A.T. : LeBron James, Michael Jordan et Victor Wembanyama. Parce que si ce jeune homme reste en bonne santé, il va devenir le meilleur défenseur de l’Histoire. Est-ce que quelqu’un peut me donner une faiblesse dans son jeu à 21 ans ? Je n’en vois aucune ».