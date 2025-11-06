NBA : Le grand changement qui fait halluciner Wembanyama !

Les San Antonio Spurs traversent leur premier coup de moins bien de la saison. La franchise texane a enregistré une deuxième défaite consécutive après s’être inclinée contre les Los Angeles Lakers ce mercredi (118-116). Victor Wembanyama a d’ailleurs avoué avoir été bluffé par la manière dont les équipes adverses ont évolué par rapport au jeu des Spurs.
«J’ai l’impression que le jeu va très vite»
« Il n’y a pas d’inquiétude particulière, c’est juste qu’on essaie de trouver ce qui fonctionne le mieux. Il y a des choses évidentes qu’on peut corriger tout de suite, mais il y a d’autres aspects plus profonds. En ce moment, j’ai l’impression que le jeu va très vite, d’une certaine manière » a d’abord expliqué Victor Wembanyama dans des propos rapportés par Basket USA.
«C’est impressionnant»
« Comme si, à mesure qu’on s’améliore collectivement et individuellement, les adversaires élevaient aussi leur niveau, notamment en défense. Donc le jeu paraît plus rapide. On va s’y adapter, bien sûr, mais c’est impressionnant de voir à quelle vitesse ça va » a ensuite ajouté le phénomène des San Antonio Spurs.