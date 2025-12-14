NBA - Wembanyama : L'humiliation à la télévision, il abandonne

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Victor Wembanyama (21 ans) était de retour aux affaires cette nuit. Le pivot des Spurs ne souffre plus de son élongation au mollet et a pris part à la victoire des siens contre l'Oklahoma City Thunder en demi-finale de NBA Cup (111-109). Une performance à plus de 20 points pour The Alien avec un moment de trashtalk contre un adversaire. Le coach des champions NBA s'est incliné.

Il aura fallu attendre près d'un mois pour que les fans des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama puissent voir The Alien refoulait les parquets de NBA. Diminué depuis la mi-novembre par une élongation au mollet, le rookie de la saison régulière de 2023/2024 a vu son retour à la compétition prévu pour le milieu de la semaine en quart de finale de la NBA Cup contre les Lakers à la crypto.com Arena de Los Angeles. Le coach Mitch Johnson ne souhaitait pas prendre de risque inconsidéré et a choisi de se passer des services du franchise player. Victoire sereine des Spurs face à l'équipe de LeBron James (132-119).

Wembanyama s'offre Caruso et une séquence trashtalk Dans la nuit de samedi à dimanche, ce fut le moment tant attendu par les suiveurs de Wemby. Contre les champions NBA en titre qui n'avaient jusqu'ici perdus qu'un match contre les Portland Trail Blazers le 6 novembre dernier de seulement 2 points (121-119), Wembanyama a signé une solide prestation pour son retour à la compétition avec 22 points, 9 rebonds et 2 passes décisives lors de la victoire 111-109 de la franchise texane. Un succès qui lui permettra de se frotter aux New York Knicks en milieu de semaine prochaine pour la finale de NBA Cup. Pendant la confrontation face à OKC, Victor Wembanyama a inscrit un panier sur Alex Caruso auteur de plusieurs fautes non sanctionnées. De quoi permettre à Wembanyama de lui adresser un mot plein de tension en le pointant du doigt devant les caméras du diffuseur de la NBA Cup aux Etats-Unis : Prime Video. Une petite humiliation pour le meneur de jeu.