Basket - NBA : Shaquille O’Neal rend un énorme hommage à Stephen Curry !

Publié le 21 novembre 2021 à 12h35 par La rédaction

Depuis le début de sa carrière, Stephen Curry s'illustre sur les parquets de la NBA par une aisance particulière au shoot. Sa précision extraordinaire lui a déjà valu quelques hommages, et Shaquille O'Neal en a rajouté une couche.

Pendant toute sa carrière, Stephen Curry s’est illustré par une aisance particulièrement hors du commun au shoot. Tant à mi-distance que sur la ligne des trois points, le meneur de jeu des Golden State Warriors est une réelle menace pour ses adversaires. Sur ce début de saison, Chef Curry a déjà transformé 85 tentatives à trois points en seulement 15 rencontres, soit une moyenne de 5,6 par matchs. La précision exceptionnelle de Stephen Curry au tir lui a déjà permis de décrocher quelques records et de le placer parmi les meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA. Dans son domaine, le joueur de 33 ans fait l’unanimité auprès de légendes de la ligue américaine.

« Steph est là-haut, tout seul, comme le meilleur shooteur de tous les temps »