Basket - NBA : Le coup de gueule de LeBron James après la nouvelle défaite des Lakers !

Publié le 20 novembre 2021 à 10h35 par La rédaction

En grande difficulté sur ce début de saison, les Los Angeles Lakers se sont de nouveau inclinés face aux Boston Celtics ce samedi (130-108). Après la rencontre, LeBron James a poussé un coup de gueule pour remobiliser ses coéquipiers.

Les Los Angeles Lakers n’ont certainement pas rêvé d’un début de saison comme celui qu’ils sont en train de vivre. Ce samedi, la franchise californienne a signé sa neuvième défaite de la saison, pour seulement huit victoires, en s’inclinant contre les Boston Celtics (130-108). Pourtant de retour sur les parquets après une blessure qui l’en a tenu éloigné pendant un bon moment, LeBron James n’a pas su mener les siens vers la victoire malgré sa bonne prestation (23 points, 6 rebonds, 2 passes décisives). De ce fait, le numéro 6 des Los Angeles Lakers a tiré la sonnette d’alarme.

«Il est certain que nous devons mieux jouer, peu importe qui se trouve dans l'équipe»