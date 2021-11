Basket

Basket - NBA : Cet énorme tacle envoyé à LeBron James !

Publié le 23 novembre 2021 à 19h35 par La rédaction

Au cours de sa carrière, LeBron James a pris position pour de nombreuses causes. Mais selon Enes Kanter, cela ne serait que dans un but égoïste.

Grâce à sa très grande carrière en NBA, LeBron James est devenu l’un des sportifs les plus influents dans le monde. Le joueur des Los Angeles Lakers mène de nombreux combats en-dehors des parquets, certains plus politiques que d’autres. King James prend régulièrement position dans les causes qui lui paraissent justes. Cependant, pour Enes Kanter, tout ce qu’entreprend LeBron James ne serait que dans un but uniquement égoïste.

« Ce qui lui importe, c'est son image »