Basket - NBA : Gobert revient sur une scène surréaliste contre Sacramento !

Publié le 21 novembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Une scène surprenante s'est déroulée lors de la victoire du Utah Jazz contre les Sacramento Kings (123-105), interrompant le match pendant 25 minutes. Et Rudy Gobert est revenu dessus après la rencontre.

Ce dimanche, le Utah Jazz s’est largement imposé face aux Sacramento Kings (123-105). Auteur d’un excellent match et d’un bon double-double (21 points, 14 rebonds, 1 passe décisive), Rudy Gobert a surtout été spectateur d’une scène surprenante. En effet, la rencontre a été interrompue pendant environ 25 minutes. La raison ? Un supporter, visiblement un peu trop saoul, s’est mis à vomir sur le parquet au tout début du dernier quart-temps, alors que l’équipe de Rudy Gobert menait de 14 points.

« La vie est pleine de surprises. J’espère qu’il va bien en tout cas »