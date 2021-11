Basket

Basket - NBA : Quand Scottie Pippen est recadré pour ses attaques à Michael Jordan !

Publié le 22 novembre 2021 à 18h35 par Th.B.

Alors que Scottie Pippen attaque régulièrement Michael Jordan pour la promotion de son livre Unguarded, un ex-coéquipier des deux légendes des Chicago Bulls a mis les choses au clair.

Ces derniers temps, et dans le cadre de la promotion de son livre Unguarded , Scottie Pippen n’a pas manqué de s’en prendre à Michael Jordan concernant le constat que His Airness a dressé de sa suprématie chez les Chicago Bulls dans The Last Dance et surtout le portrait de son acolyte de toujours, qui n’est autre que lui-même. L’ancien numéro 33 des Bulls a même fait passer le message suivant dernièrement. « Michael avait tort. Nous n'avons pas gagné six championnats parce qu'il s'en prenait à des gars. Nous avons gagné en dépit du fait qu'il s'en prenait à des gars ». L’occasion pour Scott Williams de monter au créneau.

«Je n’ai jamais vu cette déception ou cette haine envers Michael Jordan quand j’étais coéquipier avec eux»