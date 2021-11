Basket

Basket - NBA : Scottie Pippen règle à nouveau ses comptes avec Michael Jordan !

Publié le 14 novembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Ayant très peu apprécié le traitement de son image dans le documentaire The Last Dance, Scottie Pippen en veut toujours à Michael Jordan. L'ancien joueur des Chicago Bulls a donc de nouveau régler ses comptes avec l'icône de la NBA.

Depuis la diffusion du documentaire The Last Dance en 2020, retraçant la carrière de Michael Jordan, Scottie Pippen n’a toujours pas décoléré. L’ancien joueur des Chicago Bulls a vu son image être trainée dans la boue. Le numéro 33 était montré comme très peu fiable sur le plan mental et assez égoïste sur le terrain alors que Air Jordan était élevé au rang de demi-dieu. Plus tard, Michael Jordan a révélé avoir un peu grossi le trait et n’a pas hésité à mettre sa fierté de côté pour présenter ses excuses à Scottie Pippen. Mais le mal est fait, et depuis, l’ancien ailier des Chicago Bulls ne cesse de régler ses comptes avec Michael Jordan.

« Nous n'avons pas gagné six championnats parce qu'il s'en prenait à des gars. Nous avons gagné en dépit du fait qu'il s'en prenait à des gars »