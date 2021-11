Basket

Basket - NBA : Scottie Pippen vide son sac sur Michael Jordan et The Last Dance !

Publié le 2 novembre 2021 à 18h35 par Th.B.

Ancien lieutenant de Michael Jordan chez les Chicago Bulls, Scottie Pippen n’a clairement pas apprécié sa faible exposition dans le documentaire The Last Dance produit par His Airness. Et par le biais de son livre Unguarded qui va bientôt être disponible dans les kiosques, Pippen s’est lâché.

Coéquipier légendaire de Michael Jordan lors deux three peat historiques des Chicago Bulls entre 1990 et 1993 ainsi qu’entre 1996 et 1998, Scottie Pippen n’a pas été impressionné par le documentaire The Last Dance sorti en avril 2020. Devant initialement être basé sur l’incroyable dynastie des Chicago Bulls, The Last Dance a finalement été centré sur le personnage de Michael Jordan et de son « supporting cast » dans lequel Pippen faisait partie intégrante. De quoi permettre à l’ancien All-Star de pester à plusieurs reprises dans la presse depuis la diffusion du documentaire. Et dans son livre qui fera son apparition dans les kiosques courant novembre, Scottie Pippen en a rajouté une couche.

« Je me retrouvais là, dans la cinquantaine, 17 ans après mon dernier match, à nous regarder nous faire encore une fois rabaisser »