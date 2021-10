Basket

Basket - NBA : Le mea culpa de Kevin Durant après son geste polémique !

Publié le 31 octobre 2021 à 11h35 par La rédaction

Kevin Durant est au coeur d'une grande polémique. Auteur d'un mauvais geste lors de la victoire des Brooklyn Nets contre les Indiana Pacers (105-98), le joueur de 33 ans a tenu à présenter ses excuses.

Ce samedi, lors de la victoire des Brooklyn Nets contre les Indiana Pacers (105-98), Kevin Durant s’est particulièrement illustré sur le parquet. Néanmoins, le joueur de 33 ans s’est surtout fait remarquer pour un geste qui a rapidement fait polémique. Lors du troisième quart-temps, après avoir été victime d’une faute, Kevin Durant, mécontent, a envoyé le ballon directement dans les tribunes. Il n’en fallait pas plus pour les supporters qui se sont mis à huer l’ailier des Nets. Après la rencontre, l’entraîneur des Pacers, Rick Carlisle, n’a pas manqué d’exprimer sa colère : « Il me semble bien que j’ai vu Kevin Durant s’énerver et jeter le ballon au 10 ou 15ème rang sans se faire éjecter. (…) Et c’est choquant. » De son côté, l’ancien joueur des Golden State Warriors a essayé de fournir une explication.

« Ça n’arrivera plus, du moins je l’espère »