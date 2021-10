Basket

Basket - NBA : Le coup de gueule de Trae Young sur les nouvelles règles !

Publié le 29 octobre 2021 à 9h35 par La rédaction

Après la défaite des Atlanta Hawks contre les Washington Wizards (122-111), Trae Young n'a pas manqué de pousser un coup de gueule contre l'arbitrage. Selon lui, il y aura des blessés si certaines fautes ne sont plus sifflées.

Cette saison, la NBA s’est décidé à changer les règles concernant les fautes. La ligue américaine veut lutter contre les contacts abusifs des attaquants qui se jetaient volontairement sur leurs défenseurs pour obtenir des lancers francs. Néanmoins, cette règle ne plairait pas à tout le monde. Après James Harden, qui révélait se sentir dans le collimateur des arbitres, c’est au tour de Trae Young de pousser un coup de gueule contre l’arbitrage après la défaite des Atlanta Hawks contre les Washington Wizards (122-111).

« Il y a des situations où ce sont toujours des fautes et il va y avoir des blessés »