Basket

Basket - NBA : L’entraîneur des Lakers s’enflamme pour la prestation XXL de Westbrook !

Publié le 27 octobre 2021 à 16h35 par Th.B.

Avec ses 33 points, 10 rebonds et 8 passes décisives, Russell Westbrook tient son match référence avec les Los Angeles Lakers. Et ce n’est pas son head coach Frank Vogel qui dira le contraire.

En raison d’une douleur à la cheville contractée par LeBron James, les Los Angeles Lakers ont décroché leur deuxième victoire en ce début de saison régulière sans celui qui est surnommé King James. Sur le parquet des San Antonio Spurs, les Lakers se sont imposés face à la franchise entraînée par Gregg Popovich (125-121) grâce à deux autres de ses superstars en les personnes d’Anthony Davis et Russell Westbrook qui ont respectivement inscrits 35 et 33 points. Avec 10 rebonds et 8 passes décisives à l’actif de The Brodie , Westbrook a fait son premier gros match sous les couleurs jaunes et violettes des Lakers. L’occasion pour Frank Vogel de s’enflammer pour la prestation de Westbrook.

« On récolte déjà les premiers fruits de la venue de Russell »