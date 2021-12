Basket

Basket - NBA : LeBron James, coronavirus... La métamorphose d'Anthony Davis !

Publié le 2 décembre 2021 à 17h35 par A.D.

Alors que LeBron James est positif au coronavirus, Anthony Davis doit changer ses habitudes pour combler son absence. Comme AD l'a révélé lui-même, ses partenaires attendent de lui qu'il donne de la voix pendant la convalescence de King James.

Positif au coronavirus, LeBron James doit s'isoler avant de retrouver les LA Lakers. En son absence, Anthony Davis a pris les clés du camion et doit se muer en premier leader pour mener sa franchise vers les sommets. Toutefois, Anthony Davis ne doit pas se contenter d'être le patron sportivement sur le parquet. Il doit aussi être celui qui donne de la voix pour guider ses partenaires.

«Ils m’encouragent tous à ce que je donne de la voix»