Basket

Basket - NBA : Anthony Davis donne des nouvelles de LeBron James !

Publié le 1 décembre 2021 à 16h35 par A.M.

Placé en protocole Covid, LeBron James va encore connaître un coup d'arrêt. Mais Anthony Davis se montre rassurant sur la santé du King qui n'a pas de symptôme.

La saison des Lakers n'est pas de tout repos. Tout juste en positif avec 12 victoires pour 11 défaites, la franchise californienne a dû mal à lancer sa saison et les pépins physiques de LeBron James n'arrangent rien, ce dernier n'ayant jamais enchaîné plus de trois matches cette saison. Et après avoir raté 12 des 23 matches, le King est de nouveau sur flanc après avoir été placé en protocole Covid. A peine de retour, le quadruple MVP sera donc absent au minimum 10 jours. Un coup dur pour les Lakers qui sont toutefois rassurants concernant l'état de santé de LeBron James.

Positif au Covid, LeBron James n'a pas de symptôme