Basket - NBA : Isaiah Stewart sort du silence après son accrochage avec LeBron James !

Publié le 27 novembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Lors de la dernière rencontre entre les Detroit Pistons et les Los Angeles Lakers, une bagarre a éclaté entre LeBron James et Isaiah Stewart. À quelques jours du prochain match entre les deux franchises, le pivot de 20 ans continue d'affirmer l'intentionnalité du geste de King James.

Le 29 novembre prochain, les Detroit Pistons auront la possibilité de prendre leur revanche sur les Los Angeles Lakers après leur dernier affrontement électrique. En effet, il y a quelques jours, à l’occasion de la victoire des hommes de Frank Vogel sur ceux de Dwane Casey (121-116), une bagarre a éclaté sur le parquet. Et c’est LeBron James qui en était la cause. En essayant de récupérer un rebond après un lancer-franc raté des Pistons, le numéro 6 des Lakers a asséné un coup de coude dans l’arcade d’Isaiah Stewart. Le visage ensanglanté et fou de rage, le pivot de 20 ans a voulu en venir aux mains avec King James . Il aura fallu de longues minutes pour que le calme revienne sur le parquet. Ces incidents auront d’ailleurs valu une exclusion et une suspension d’un match pour LeBron James, alors qu'Isaiah Stewart a été privé de deux rencontres pour son comportement. À deux jours du nouveau match entre les Detroit Pistons et les Los Angeles Lakers, le pivot de 20 ans est revenu sur ce qu’il s’est passé et il ne démord pas.

« J’ai pu regarder la vidéo, et personnellement, je ne pense pas que c’était un accident »