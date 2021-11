Basket

Basket - NBA : Stephen Curry rend un vibrant hommage... à son frère !

Publié le 26 novembre 2021 à 16h35 par A.M.

Auteur d'un très beau début de saison avec les Sixers, Seth Curry a reçu un très bel hommage de la part de son frère, un certain Stephen Curry.

La famille Curry brille sur les parquets de NBA depuis le début de saison. Pour le meneur des Warriors, double MVP et triple Champion NBA, ce n'est plus réellement une surprise, mais pour celui des Sixers, c'est en revanche moins banal. Et les deux frères se sont d'ailleurs affrontés récemment. Un choc fraternel remporté par Stephen Curry puisque Golden State a pris le meilleur sur Philadelphie (116-96), mais d'un point de vue individuel, Seth Curry a rivalisé avec son frère en inscrivant simplement un petit point de moins (24 contre 25). Et Stephen Curry se réjouit du niveau atteint par son frère.

«Je suis un grand frère fier»