Basket - NBA : L’énorme déclaration d’amour de Shaquille O’Neal à Stephen Curry !

Publié le 23 novembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Grâce à son style de jeu et ses performances impressionnantes, Stephen Curry s'est attiré de nombreux fans en NBA, dont Shaquille O'Neal. Le légendaire pivot a d'ailleurs fait une grande déclaration d'amour au meneur de jeu des Golden State Warriors.

Au cours de sa carrière, Stephen Curry s’est illustré par un style de jeu propre à lui-même. Le meneur de jeu des Golden State Warriors se distingue en NBA par une grande aisance au shoot. Le joueur de 33 ans est une grande menace pour ses adversaires dans n’importe quelle position, notamment à longue distance. Sur ce début de saison, Chef Curry se montre encore comme un élément essentiel sur le parquet pour les Warriors (28,4 points, 6,6 passes décisives et 5,9 rebonds de moyenne pour le moment). De ce fait, Stephen Curry est énormément apprécié dans le monde du basket, notamment auprès des légendes de la NBA.

« Je serais prêt à payer pour aller le voir jouer. Et plus je le taille, plus il me la fait fermer »