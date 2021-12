Basket - NBA

Basket - NBA : Le message fort de Rudy Gobert après sa prestation XXL !

Publié le 5 décembre 2021 à 19h35 par La rédaction

Auteur d'un double-double face aux Celtics, Rudy Gobert a salué la prestation de son équipe (victoire 137 -130).

Rudy Gobert a joué un grand rôle dans la victoire de son équipe face aux Bolton Celtics. Auteur d’un double-double (18 points et 12 rebonds), l’intérieur français a permis à son équipe de s’imposer sur son parquet (137-130), sa troisième victoire consécutive en NBA. Malgré un troisième quart-temps disputé, le Utah Jazz a réussi à empocher la victoire. Ravi de sa prestation, Rudy Gobert a surtout mis en avant la performance collective.

« Une fois que nous avons commencé à être plus agressifs et à les attaquer, c’était plus difficile pour eux »