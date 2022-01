Basket

Basket - NBA : Les Warriors reçoivent une mauvaise nouvelle pour Draymond Green !

Publié le 17 janvier 2022 à 22h35 par La rédaction

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire de la NBA, Draymond Green, touché au niveau du mollet, s’absentera plus longtemps que prévu après un nouveau diagnostic réalisé par le staff médical des Warriors.

Draymond Green vient d’enchaîner son quatrième match consécutif en dehors des parquets et ce, à cause d’une petite blessure au niveau du mollet. Les fans des Warriors ne verront pas leur ailier reprendre le jeu pendant au moins deux semaines puisque la blessure de Draymond Green s’avère être plus grave que prévu. D’après NBA.com , plusieurs spécialistes avaient étudié le cas de Green, et les résultats du dernier IRM ne plairont pas à Steve Kerr et aux fans des Warriors.

Draymond Green absent jusqu’à la fin du mois