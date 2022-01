Basket

Basket - NBA : Russell Westbrook règle ses comptes sur sa situation !

Publié le 21 janvier 2022 à 17h35 par A.D.

Pas dans son assiette depuis le début de la saison, Russell Westbrook est de moins en moins utilisé par Frank Vogel avec les LA Lakers. Interrogé sur sa situation, le meneur de 33 ans a lâché toutes ses vérités.

Depuis le début de la saison, Russell Westbrook est en grande difficulté. En effet, le meneur des LA Lakers est très inconstant et peine à évoluer à son plus haut niveau. Une situation qui a contraint Frank Vogel a prendre des mesures drastiques. En effet, le coach des Lakers n'hésite plus à mettre Russell Westbrook sur le banc quand il le faut. Alors que son temps de jeu à considérablement diminué, The Brodie a tenu à mettre les choses au clair sur le sujet.

«Je suis partant à l’idée de me sacrifier afin de gagner ces rencontres»