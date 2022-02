Basket

Basket - NBA : Damian Lillard envoie un message très émouvant à CJ McCollum !

Publié le 9 février 2022 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 9 février 2022 à 18h37

C’est la fin d’une ère. Le trade de CJ McCollum aux Pelicans vient de tirer un trait sur son duo explosif avec Damian Lillard. Interrogé sur le départ de son ami, Dame n’a pas caché sa tristesse.

Depuis leurs débuts en NBA, Damian Lillard et CJ McCollum ne s’étaient jamais séparés. Duo mythique de l’époque moderne, les deux potes ont vécu des moments inoubliables avec le maillot des Blazers. Et si l’on s’attendait plutôt à un départ de Lillard, c’est bien CJ McCollum qui est forcé de plier bagages. Transféré aux Pelicans, l’ex numéro 3 de Portland va changer de franchise pour la première fois de sa carrière. De quoi attrister son ami et ancien coéquipier, Damian Lillard.

« Je me suis réveillé ce matin et j’étais triste »