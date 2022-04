Basket

Basket - NBA : Nicolas Batum analyse la saison des Clippers !

Publié le 16 avril 2022 à 10h35 par T.M.

Battus par les Pelicans, les Clippers n’iront donc pas en playoffs cette saison. Suite à cet échec, Nicolas Batum est revenu sur les performances de sa franchise.

La saison des Clippers aura été très compliquée puisque la franchise a notamment dû faire avec les longues absences de ses stars, à savoir Kawhi Leonard et Paul George. Malgré cela, les Californiens avaient réussi à se classer à la 9ème place de la Conférence Ouest, synonyme de play-in. Et après une première victoire contre les Spurs, les Clippers ont finalement chuté contre les Pelicans. Une défaite qui prive alors la franchise de Nicolas Batum de playoffs cette année.

« 14 ans que je suis dans cette ligue, et je n’avais jamais vu ça auparavant »