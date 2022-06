NBA

NBA : Magic Johnson, Tim Duncan… Stephen Curry comparé aux légendes après son récital

Publié le 25 juin 2022 à 21h35 par Jules Kutos-Bertin

Champion NBA pour la quatrième fois de sa carrière cette saison, Stephen Curry a glané son premier trophée tant convoité de MVP des Finales. Steve Kerr, son entraîneur, lui a de nouveau adressé ses félicitations tout en le comparant à Magic Johnson ou encore Tim Duncan.

« Et puis il y a Steph, qui a consolidé aujourd’hui, ou plutôt par sa carrière, sa place de meilleur meneur de tous les temps ». Après le nouveau triomphe des Golden State Warriors, Andre Iguodala n’avait pas peur des mots. Devant Magic Johnson, il place Stephen Curry. Avec quatre titres de champion NBA et désormais un trophée de MVP des Finales, le meneur de Golden State a encore ajouté une ligne à son palmarès déjà bien étoffé. A présent, le Chef a remporté tout ce qu’il pouvait en NBA, il ne lui manque qu’une médaille d’or aux Jeux Olympiques. Mais pour l’instant, tout le monde se contente de son récital dans la plus grande ligue du monde. « De cette taille, on n’a jamais vu quelqu’un dominer la NBA comme ça, et porter autant de poids sur ses épaules comme dans ces Finals. On a tous vu des gars le faire, et habituellement, c’est un pivot comme Hakeem (Olajuwon). Ou des gars comme Kobe Bryant, LeBron James, des gars de 2m00 et plus, qui peuvent trouver leurs positions et shooter au-dessus de leurs défenseurs. Mais Steph est un gars qui est défié sur le plan de la taille, et on le voit tous. C’est juste incroyable. (…) C’est sans doute une des parties préférées de ma carrière, aux côtés de la Draft et des Jeux olympiques. C’est le fait de voir un talent comme ça », confiait Iguodala.

Stephen Curry is the only member of the 2009 draft that remains with his original team. pic.twitter.com/jgSQ1UI3Wr — SplashBrosMuse (@SplashBrosMuse) June 22, 2022

« C’est notre Magic Johnson, notre Tim Duncan »