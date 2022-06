NBA

NBA : La folle anecdote de Steve Kerr sur le rôle de Stephen Curry pendant les playoffs

Publié le 25 juin 2022 à 19h35 par Jules Kutos-Bertin

Champions NBA pour la 4ème fois depuis 2015, les Golden State Warriors ont écrit une nouvelle page de leur histoire. Alors qu’il a démarré ces playoffs blessé, Stephen Curry a fini en trombe en raflant le titre de MVP des Finales NBA. Après le sacre, Steve Kerr a raconté une drôle d’anecdote sur le rôle qu’occupait le meneur des Warriors au début de ces playoffs.

Personne ne les attendait ici, mais ils font fait mentir les bookmakers. Malgré une belle saison régulière, les Golden State Warriors étaient loin d’être favoris au titre de champion NBA. Mais avec l’élimination rapide des Nets et celle un peu plus tardive des Suns, les étoiles ont commencé à s’aligner pour Golden State. « Nous avions cette mentalité, cette conviction, cette foi en ce dont nous sommes capables. On l’a rabâché toute l’année. Notre expérience, notre ADN de champions, mon leadership, celui de Draymond, d’Andre et de Loon (Looney), de Klay, tout ça compte. Nous nous sommes accrochés à ces convictions pendant ces trois années, ne sachant pas comment ça allait se terminer. Mais pendant tout ce temps, la seule chose qu’on pouvait contrôler, c’était notre foi et la façon d’aborder chaque journée. Vous devez incarner cette conviction », expliquait Stephen Curry après le succès des Dubs en Finales face aux Boston Celtics. Ce nouveau titre, c’est en grande partie le sien. Étincelant durant tous les playoffs, Curry aura encore monté son niveau d’un cran au moment de mettre la main sur le trophée. Plus de 30 points de moyenne, un leadership indéfectible mais surtout une présence indispensable lorsque les Warriors étaient dos au mur. Idéal pour remporter son premier titre de MVP des Finales. Pourtant, ces playoffs avaient commencé de la pire des manières pour lui, avec une blessure.

Over 60% of Stephen Curry’s made threes in the 2022 Playoffs didn’t hit rim at all pic.twitter.com/XXSGtTuJ0T — Antonin (@antonin_org) June 23, 2022

« Un truc qui pourrait être un problème sérieux avec d’autres stars, ça devient une grosse blague pour lui »