NBA : Ces équipes qui ont recalé Stephen Curry

Publié le 23 juin 2022 à 14h35 par Jules Kutos-Bertin

Considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA, encore plus après son premier titre de MVP des Finales, Stephen Curry n’a pourtant pas eu un parcours facile. Alors qu’il rêvait de jouer pour Duke en NCAA, le meneur des Warriors avait été refusé. Un an après, le quadruple champion NBA explose à ce niveau et plusieurs équipes, dont Duke, sont revenues pour tenter de l’attirer. Sans succès…

Il n’y a désormais plus le moindre doute, Stephen Curry fait partie des dix meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA. Souvent pointé du doigt pour son niveau en Finales NBA, Curry a répondu à ses détracteurs en menant les Golden State Warriors vers un nouveau titre. Et pour la première fois de son immense carrière, le meneur des Dubs a été élu MVP des Finales. Un trophée qui scelle officiellement son palmarès en NBA. Un titre qui vaut tout, comme l’explique Andre Iguodala, son coéquipier, élu MVP des Finales en 2015. « Ils s’en sont pris à Steph lors du premier car il n’était pas MVP des Finals. Ensuite, il y avait Kevin Durant, le meilleur joueur au monde, et ils essayaient de dire que c’était injuste… Et là, ils sont passés d’une saison à 15 victoires, puis d’une année sans playoffs, et puis tout s’est remis en place. Et puis il y a Steph, qui a consolidé aujourd’hui, ou plutôt par sa carrière, sa place de meilleur meneur de tous les temps », lance le quadruple champion NBA dans des propos relayés par Basket USA . « Je l’ai dit à maintes reprises, on oublie de les apprécier, ceux que j’appelle des Dieux… Vous savez, ces talents uniques, ces talents générationnels, qu’on n’apprécie pas forcément à leur juste valeur car on en est proche. Quand Stephen sera parti, il va vraiment nous manquer et nous oublierons l’impact qu’il a eu, pas seulement sur les Warriors ou la NBA, mais sur le monde entier. Vous savez, c’est comme s’il avait changé le cours des choses », ajoute Iggy , très élogieux à l’égard de son coéquipier. Si tout semble sourire à Stephen Curry ces dernières semaines, son parcours n’a jamais été simple. Notamment à l’université.

