NBA

NBA : James Harden prêt à un énorme sacrifice pour son avenir ?

Publié le 23 juin 2022 à 11h35 par Jules Kutos-Bertin

Arrivé chez les 76ers en février dernier, James Harden n’a pas encore montré l’étendue de ses qualités sous sa nouvelle tunique. Malgré tout, la franchise de Pennsylvanie compte sur lui et le meneur de 32 ans espère bien leur rendre cette confiance. Harden pourrait activer sa player option pour prolonger son contrat avec à la clé, une baisse de salaire offrant la possibilité à Philly de se positionner sur des free agents.

Si la carrière de James Harden se termine comme elle a débuté, il faudra inscrire son nom au rang des « rois sans couronne ». Lorsque l’on la regarde dans le rétro, Harden nous laisse, pour le moment, plein de frustration. Hormis quelques progrès à faire en défense, le meneur des 76ers restera à jamais l’un des meilleurs attaquants de l’histoire de la NBA, capable de banaliser des performances à plus de 30 pions à tous les matchs ou presque. Mais à ce jour, il lui manque toujours quelque chose : un titre de champion NBA. S’il s’est longtemps bagarré avec les Rockets pour obtenir sa bague, James Harden n’a jamais pu vaincre la « dynastie des Warriors ». Et ce n’est pas son titre de MVP de saison régulière qui va le satisfaire. Résultat, The Beard a décidé d’aller voir ailleurs. Une arrivée en grande pompe chez les Brooklyn Nets aux côtés de Kevin Durant et Kyrie Irving. Un trio exceptionnel qui aura tourné au fiasco. Entre les blessures, le refus de se vacciner d’Irving et le manque de cohésion, la triplette magique de Brooklyn n’aura jamais été en mesure d’amener les Nets au sommet de la NBA. Jusqu’au trade de James Harden vers Philadelphie. En février 2022, le meneur de 32 ans est échangé avec Paul Millsap contre Andre Drummond, Seth Curry, Ben Simmons et deux choix de Draft.

Players with 60 Points, 15 Rebounds and 5 Steals in a Game— James HardenEnd of List pic.twitter.com/6q8hhW3rnn — NBA Muse (@NBAMuse24) June 22, 2022

Prolongation en vue avec une baisse de salaire pour Harden