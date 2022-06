NBA

NBA : Une nouvelle sensation à prévoir pour l’avenir de Kevin Durant ?

Publié le 23 juin 2022 à 15h35 par Jules Kutos-Bertin

Après une saison très difficile, les Brooklyn Nets s’apprêtent à vivre un été rythmé. Alors que les négociations avec Kyrie Irving n’avancent pas, la franchise new-yorkaise pourrait se mettre à dos Kevin Durant en cas de départ de l’ancien meneur des Cavaliers. Une situation qui mettrait en péril le projet des Nets.

Et si Kyrie Irving venait enflammer l’été des Brooklyn Nets ? Après n’avoir joué qu’une partie de la saison en raison de son refus de son vacciner, Irving pourrait encore faire parler de lui au sujet de son avenir. Alors qu’il peut débloquer sa player option cet été, l’ancien joueur des Cavaliers n’est pas assuré de rester à Brooklyn. Pour le moment, les discussions avec les dirigeants des Nets seraient froides, un départ chez les Knicks est même évoqué. Quatre mois après avoir perdu James Harden, la franchise new-yorkaise n’est donc pas assurée de conserver Kyrie Irving. Mais les conséquences pourraient être pires. Vu la relation qu’il entretien avec Kevin Durant, Uncle Drew pourrait avoir un rôle sur l’avenir de son coéquipier et ami. Pourtant, il y a quelques mois, KD rassurait les fans des Nets sur son futur. « Pour être honnête, j’ai signé ici pour cinq ans pour jouer. Vous comprenez ce que je veux dire ? En regardant, évidemment cette année est importante, mais peu importe ce qui se passe cette année, je veux toujours le faire à nouveau. Et encore. Je veux continuer à jouer, avoir ce groupe ensemble aussi longtemps que possible. Donc à court terme, nous pouvons nous concentrer sur les chances de cette année, c’est sûr. Mais nous regardons aussi la situation dans son ensemble. Voir comment nous pouvons construire quelque chose de durable pour plus qu’un an ou deux ou trois. Je sais que je vieillis, mais je sens que je suis mentalement et physiquement dans un espace solide pour contribuer à une organisation qui est prête à grandir et à atteindre de nouveaux sommets. Je ne garantis pas que nous obtiendrons un titre. Mais j’aime ce que nous sommes en train de construire », indiquait le double champion NBA dans des propos relayés par Parlons Basket .

Stephen Curry ⬇️Titres NBA sans Durant = 2Titres NBA avec Durant = 2Kevin Durant ⬇️Titres NBA sans Curry = 0Titres NBA avec Curry = 2Maintenant, faites-en ce que vous voulez 🤷‍♂️ — Julien Müller (@Julien5Muller) June 17, 2022

« Ils prennent également le risque de se mettre à dos Kevin Durant »