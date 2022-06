Basket

NBA : Un jeune joueur drafté clash LeBron James

Publié le 26 juin 2022 à 19h35 par Hugo Ferreira mis à jour le 26 juin 2022 à 19h37

Cette draft 2022 suscite beaucoup d’attentes. En effet, alors que les franchises qui ont obtenu de très gros talents, comme les Orlando Magic, l'Oklahoma City Thunder ou encore les Houston Rockets ont hâte de voir leurs pépites fouler les parquets de NBA, certains supporters veulent voir si ces joueurs sont capables d’assumer leurs paroles. Plusieurs prospects ont déjà fait parler d’eux, notamment Bennedict Mathurin, pour qui LeBron James devra prouver qu’il est meilleur que lui.

Alors que la draft a eu lieu et que chaque franchise est désormais tournée vers la Summer League, qui sera l’occasion de voir leurs nouveaux joueurs à l’œuvre, certains commencent déjà à sortir du lot. Beaucoup ont déjà montré de quoi ils sont capables sur les parquets de NCAA notamment, et se démarquent désormais par leurs sorties médiatiques. Lorsque la sélection n’avait pas encore eu lieu, Chet Holmgren, désormais à Oklahoma, s’était fait remarquer en déclarant qu’il pouvait intégrer un club très restreint : « J'ai l'impression d'être déjà un tireur de haut niveau de tous les côtés du parquet, mais en fin de compte, j'ai l'impression de devoir monter d'un cran, de passer à un autre niveau. Je pense que je peux être un joueur de 50-40-90 » . Pourtant, tirer à 50% de réussite, dont 40% à 3 points et 90% aux lancers-francs n’est pas donné à tout le monde, puisque seulement 9 joueurs y sont parvenus depuis la saison 1979-1980, comme Stephen Curry, Kevin Durant ou encore Kyrie Irving. Celui-ci n’avait pas hésité à aller encore plus loin dans ses propos en déclarant : « Le meilleur joueur en NBA ? Moi dans deux mois » . Sélectionné en 7ème position par les Portland Trail Blazers, Shaedon Sharpe n’est pas en reste. S’il est considéré comme l’un des prospects ayant le plus haut potentiel de cette draft, celui-ci s’était tout de même montré trop confiant selon certains supporters, en lâchant : « Je me vois comme l’un des plus grands joueurs à avoir jamais joué au basket » . Cependant, Holmgren et Sharpe ne sont pas les seuls à faire parler d’eux puisque Bennedict Mathurin a carrément provoqué une légende du basketball, LeBron James.

« LeBron va devoir me montrer qu'il est meilleur que moi »