NBA

NBA : Westbrook, Curry... Un énorme trade pour Kyrie Irving après Durant ?

Publié le 1 juillet 2022 à 18h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 1 juillet 2022 à 18h38

Cet été, les Brooklyn Nets pourraient bien connaître des départs importants. Après avoir perdu James Harden au profit des Philadelphia 76ers en cours de saison, la franchise de New-York pourrait voir Kevin Durant faire ses valises également. Mais ce n’est pas tout, puisque Kyrie Irving pourrait aussi plier bagages cet été et il pourrait bien retrouver un certain LeBron James dans sa nouvelle équipe.

Ces dernières années, les Brooklyn Nets avaient une ambition folle en NBA. La franchise de New-York voulait remporter le premier titre de son histoire dans la ligue américaine et elle n’a pas lésiné sur les moyens pour essayer d’y parvenir. En 2019, les Brooklyn Nets avaient frappé un grand coup en recrutant Kevin Durant et Kyrie Irving, deux des meilleurs joueurs en NBA actuellement. Quelques temps plus tard, l’équipe entraînée par Steve Nash s'est attachée les services d'une autre star en la personne de James Harden. Avec ce trio, les Brooklyn Nets étaient placés comme les grands favoris pour le titre NBA. Mais malgré cet énorme recrutement, la franchise de New-York n’est jamais parvenue à atteindre ne serait-ce que les finales de conférence. Et les choses ne devraient visiblement pas s’arranger. En février dernier, James Harden s’est envolé du côté des Philadelphia 76ers en échange de Ben Simmons et de Seth Curry. Et les départs ne devraient pas s’arrêter-là. Dernièrement, une folle rumeur a vu le jour : celle d’un trade pour Kevin Durant. Le numéro 7 des Brooklyn Nets aurait réclamé son transfert à en croire The Athletic . Et l’ailier de 33 ans pourrait voir Kyrie Irving le suivre vers la porte de sortie également.

Framework of a potential LA/Nets trade for Kyrie:“Irving and a 2nd Nets player (Seth Curry, the newly acquired Royce O’Neale or Day’Ron Sharpe) in exchange for Westbrook and the Lakers’ 2027 and 2029 1st-round selections.”(via @sam_amick/@jovanbuha, https://t.co/LsNArSYuhp) pic.twitter.com/1nr1jkXJe0 — Hoop Central (@TheHoopCentral) July 1, 2022

Irving et un autre joueur des Nets vers les Lakers en échange de Westbrook et de quelques tours de Draft

En effet, le meneur de jeu pourrait aussi faire l’objet d’un trade cet été. Uncle Drew devrait être le prochain joueur à partir après Kevin Durant. Et les Los Angeles Lakers seraient déjà sur le coup. La franchise de LeBron James chercherait toujours à renforcer sa mène et Kyrie Irving serait perçu comme une option de choix. D’après The Athletic , les Los Angeles Lakers seraient d’ailleurs prêts à sacrifier Russell Westbrook pour faire venir le joueur de 30 ans, à condition que l’offre soit intéressante. La franchise de Californie pourrait également être amenée à céder quelques tours de Draft aux Brooklyn Nets. Ce serait la seule solution possible pour que les Los Angeles Lakers puissent mettre la main sur Kyrie Irving. Si ce n’est pas le cas, l’équipe de LeBron James devra certainement patienter une année de plus, le temps que le numéro 11 des Nets soit libre.

Un trade compliqué mais pas impossible

Un trade comprenant Kyrie Irving et un autre joueur comme Seth Curry contre Russell Westbrook et les premiers tours des Draft 2027 et 2029 serait possible et annonce la couleur sur ce que les Los Angeles Lakers doivent sacrifier pour recruter le meneur de jeu de 30 ans. Cependant, l’affaire resterait peu probable pour le moment au vu du risque pris par la direction de l’équipe de Californie. En effet, les Lakers ruineraient leur avenir sur le très long terme en acceptant un tel deal. Cependant, l’échange ne serait pas impossible si Kyrie Irving est considéré comme la pièce manquante de Darvin Ham. Affaire à suivre...