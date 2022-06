Basket

NBA : Un joueur lourdement sanctionné à cause de Kevin Durant ?

Publié le 28 juin 2022 à 8h35 par Hugo Ferreira

L’avenir de Kevin Durant est incertain. Après trois saisons aux Brooklyn Nets, l’ailier ne fermerait pas la porte à un départ, et certaines stars de la NBA aimeraient le voir rejoindre leur franchise. C’est notamment le cas de Damian Lillard, qui a publié un montage le représentant avec KD portant le maillot de Portland. Une infraction au règlement de la ligue pour laquelle Dame ne devrait cependant pas être sanctionné.

Après 10 années en NBA, Damian Lillard semble vouloir que quelque chose change à Portland. En effet, le meneur n’a atteint qu’une seule fois la finale de la conférence Ouest, lors de l’exercice 2018-2019. Cependant, les Trail Blazers n’avaient pas réussi à faire le poids face aux Golden State Warriors de Stephen Curry, et s’étaient lourdement inclinés 4-0. Blessé, le joueur de 31 ans n’a pas beaucoup joué durant cette campagne, et a même été séparé de son acolyte de toujours, C.J. McCollum, avec qui il partageait le back court de la franchise orégonaise depuis 9 ans. C’en est désormais trop pour le natif d’Oakland, qui a décidé de prendre les choses en main pour le recrutement. Si les Blazers ont récupéré un très bon élément à la Draft 2022 avec Shaedon Sharpe et ont également bouclé l’arrivée de Jerami Grant, le franchise player veut un nouveau partenaire de classe mondiale. A l’approche de la free agency, des rumeurs de départ ont vu le jour à propos de Kyrie Irving. Kevin Durant lui, pourrait également tenter de trouver une porte de sortie, bien qu’il soit encore sous contrat avec les Brooklyn Nets. Et c’est bien sur KD que Lillard a jeté son dévolu. Dame a effectivement posté un montage sur son compte Instagram le représentant lui ainsi que l’ailier portant le maillot de Portland. Un acte qui pourrait lui attirer des problèmes avec la ligue.

