NBA

Ces enfants de superstars qui débarquent en NBA

Publié le 3 juillet 2022 à 14h35 par Hugo Ferreira

Alors que Scotty Pippen Jr et Shareef O’Neal ont été invités par les Los Angeles Lakers afin de participer à la Summer League, deux nouveaux fils de légendes font donc leurs premiers pas au sein d’une franchise NBA. L’occasion de revenir sur d’autres enfants, qui ont parfois marqué l’histoire, avec ou sans leur père.

Il n’est pas rare de voir des enfants vouloir suivre la même voie que leurs parents, et la NBA n’y échappe pas. Effectivement, plusieurs fils d’anciennes gloires du basket jouent actuellement dans la ligue, ou devraient prochainement la rejoindre. Alors qu’ils n’ont pas été sélectionné à la Draft 2022, Scotty Pippen Jr et Shareef O’Neal ont finalement vu les Los Angeles Lakers les approcher. Le premier a signé un two-way contract, lui permettant de jouer en G-League ainsi qu’en NBA la saison prochaine, tandis que le second a reçu une invitation pour la Summer League. Les deux jeunes joueurs vont donc pouvoir faire leurs classes, et espèrent connaître le même succès que certains autres enfants de stars.

NBA : Gobert pas impressionnant pour l'un de ses nouveaux coéquipiers https://t.co/5WmgJQAMkW pic.twitter.com/ZVLgPpp3Zo — le10sport (@le10sport) July 2, 2022

Les Golden State Warriors, une équipe d’enfants d'anciens joueurs

Sacrés champions le 17 juin dernier après leur 4ème victoire face aux Boston Celtics, les Golden State Warriors ont vu plusieurs enfants d’anciens joueurs gagner une bague. Pour Stephen Curry et Klay Thompson, les fils de Dell et Mychal, il s’agit de la 4ème, cependant, Andrew Wiggins (Mitchell Wiggins) et Gary Payton II (Gary Payton) ont pu ajouter ce trophée à leur armoire. De son côté, Killa Klay fait partie d’un club très fermé. En effet, lui et son père ont tous les deux remporté un titre, faisant d’eux l’une des 4 seules paires à avoir réussi cet exploit, avec Matt Guokas Sr et Jr, Bill et Luke Walton ainsi que Brent et Rick Barry. Ce dernier possède d’ailleurs un autre record, dont il peut être fier.

Rick Barry et Kobe Bryant, une histoire de père et fils

Si des dizaines d’anciens joueurs ont pu voir leur enfant fouler les parquets de la ligue, Rick Barry est celui qui a eu cette chance le plus souvent. En effet, ses 4 fils ont connu une carrière de basketteur professionnel. Scooter, malheureusement pour lui, ne sera jamais passé par la case NBA, mais Drew, Brent et Jon ont bel et bien eu cette opportunité. Autre légende à être entré dans l’histoire avec un membre de sa famille, Kobe Bryant. Marquant, tant par son niveau de jeu, que par sa tragique disparition en janvier 2020, l’ancien arrière possède lui aussi un record. En effet, l’ancienne gloire des Los Angeles Lakers et Joe Bryant cumulent à eux deux 38 895 points, faisant de ce duo père-fils le plus prolifique de l’histoire, devant les Curry et leurs 29 089 unités. Cependant, un exploit n’a encore jamais été réalisé, et LeBron James compte bien y remédier.

LeBron James veut jouer avec Bronny