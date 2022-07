NBA

NBA : Révélations sur une offre incroyable refusée pour Kevin Durant

Publié le 7 juillet 2022 à 10h35 par Jules Kutos-Bertin

Alors qu’il souhaite quitter les Brooklyn Nets, Kevin Durant aurait priorisé les Phoenix Suns pour son avenir. Cependant, rien ne sera facile puisque Brooklyn sera gourmand. A l’heure actuelle, l’échange proposé par les Suns pourrait ne pas suffire selon un GM anonyme.

Au moment de rejoindre les Golden State Warriors en 2016, Kevin Durant avait pour seule ambition de remporter son premier titre de champion NBA. Même s’il est reparti de la Baie avec deux bagues, KD n’a pas été épargné par les critiques sur son choix de rejoindre l’une des meilleures équipes de l’histoire de la NBA, tout simplement. Un premier coup dur pour la « legacy » de Kevin Durant. Malgré les quelques critiques, l’ancien joueur du Thunder a répondu sur les terrains en décrochant deux titres de MVP des Finales, de quoi rappeler à tout le monde le joueur qu’il est. Avant de filer vers un autre défi…

Kevin Durant et les Nets, échec cuisant

En 2019, Kevin Durant décide de s’engager avec les Nets. L’objectif est simple : emmener la franchise new-yorkaise jusqu’à son premier titre de champion NBA. Aux côtés de Kyrie Irving et James Harden, Kevin Durant forme un trio de All Star qui a tout pour briller. Entre les blessures, le manque d’automatismes, les états d’âme des uns et des autres, la triplette ne jouera que… 13 matchs ensemble. Un véritable fiasco. James Harden parti, Kyrie Irving dans la doute et Kevin Durant a pris la même route. Pourtant, avant le début des playoffs, KD se voyait rester chez les Nets : « Pour être honnête, j’ai signé ici pour cinq ans pour jouer. Vous comprenez ce que je veux dire ? En regardant, évidemment cette année est importante, mais peu importe ce qui se passe cette année, je veux toujours le faire à nouveau. Et encore. Je veux continuer à jouer, avoir ce groupe ensemble aussi longtemps que possible. Je ne garantis pas que nous obtiendrons un titre. Mais j’aime ce que nous sommes en train de construire ». Finalement, l’ailier de Brooklyn a demandé à quitter sa franchise, un coup de tonnerre sur cette free agency.

Les Suns favoris…

Mais pour aller où ? Depuis l’annonce de ses envies d’ailleurs, les Phoenix Suns sont annoncés comme les favoris. Finaliste en 2021, premier de conférence Ouest en 2022, Phoenix retrouve des couleurs depuis deux saisons grâce notamment à Chris Paul et Devin Booker, les visages de la franchise. Désireux d’être un candidat sérieux au titre, Kevin Durant aurait placé les Suns en priorité dans sa liste d’équipes potentielles. De quoi attirer les critiques, une fois de plus… Mais à l’heure actuelle, Durant est encore loin de Phoenix.

“Deandre Ayton, Mikal Bridges, Cam Johnson and five picks still isn't enough to me for KD,” 😳- Anonymous GM on Kevin Durant trade talks (Via @JakeLFischer ) pic.twitter.com/M8YQah1dFY — NBACentral (@TheNBACentral) July 6, 2022

Mais à quel prix ?