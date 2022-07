NBA

Une réponse tombe pour le trade de Kevin Durant

Alors que Kevin Durant a demandé son trade à la direction de Brooklyn, plusieurs franchises s’intéressent à lui, notamment Boston, qui est convaincu qu’il s’agit du joueur qui pourra les mener au titre. Les Celtics auraient même fait une première offre à l’équipe new-yorkaise, qui a été refusée. Cependant, les Nets auraient fait une contre-proposition, qui est actuellement étudiée par les C’s.

L’histoire entre Kevin Durant et Brooklyn pourrait déjà toucher à sa fin. Arrivé en 2019, l’ailier n’a pas pu jouer durant sa première saison en raison d’une blessure. Bien présent lors des deux dernières campagnes, le joueur de 33 ans a éclaboussé la ligue de son talent, en témoigne ses incroyables performances lors de la série de Playoffs face aux Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo en 2021. Malheureusement pour le natif de Washington, cela n’aura pas suffi, et les Nets ont connu deux échecs cuisants en post-saison. Désireux de remporter un nouveau titre de champion, Durantula souhaiterait désormais faire ses valises, et a demandé son trade à sa direction. Face à cela, plusieurs franchises se sont manifestées.

Un intérêt de Boston ?

Inévitablement, un joueur du calibre de Kevin Durant suscite de l’intérêt. A 33 ans, l’ailier a prouvé qu’il fait partie des plus grands joueurs de l’histoire de la ligue. Avec 25 526 points au compteur, un trophée de MVP (2014) et deux titres de champion NBA (2017 et 2018) où il a été élu meilleur joueur des finales, le Slim Reaper a déjà un CV bien rempli. Alors que le natif de Washington souhaite s’envoler vers de nouveaux horizons, celui-ci ne pourra cependant pas atterrir dans n’importe quelle franchise. Brooklyn réclame un énorme package pour laisser partir sa star, et seules les équipes du haut de tableau pourront tenter de se l’offrir. Ainsi, les Miami Heat ou les Phoenix Suns se sont intéressés à lui, mais ont dû se heurter au refus des Nets. Selon les informations d’Adrian Wojnarowski, les Boston Celtics auraient désormais décidé de se lancer sur ce dossier, et ont entamé les négociations. Une offre aurait même été envoyée à la direction de Brooklyn.

Boston a fait une première offre

Alors que l’intérêt de Boston pour Kevin Durant n’a été révélé que ce lundi matin, la franchise du Massachusetts serait déjà passée à l’action pour s’octroyer les services de l’ailier. En effet, l’insider Shams Charania a fait le point sur ce dossier pour The Athletic . D’après ses informations, les Celtics auraient proposé à Brooklyn un package incluant Jaylen Brown, Derrick White ainsi qu’un pick de Draft. Une offre qui semblait pouvoir séduire les Nets, qui récupéreraient donc le joueur all-star qu’ils désirent en la personne de Brown. Cependant, les dirigeants de l’équipe new-yorkaise ne seraient toujours pas convaincus, et auraient communiqué leurs attentes au C’s .

