Le plan machiavélique de Kevin Durant exposé au grand jour !

Publié le 19 juillet à 16h35 par Quentin Guiton

C’est le feuilleton de l’été en NBA. Après les échecs à répétition des Brooklyn Nets en playoffs, Kevin Durant et Kyrie Irving ont décidé de demander leur trade quasiment simultanément ! Mais les deux joueurs ne sont toujours pas partis. Et ce mardi, une vraie bombe vient d’être balancée. Kevin Durant ferait croire qu’il voudrait partir pour virer Kyrie Irving des Nets !

En 2019, les Brooklyn Nets frappaient un énorme coup en attirant le duo Kevin Durant-Kyrie Irving ! L’objectif était très clair : gagner le titre et rein d’autre. Avec son duo d’enfer, les Nets terrifiaient toute la Ligue. Il était difficile de ne pas en faire un favori au titre sur les années à venir. Un duo qui allait ensuite devenir un trio totalement dingue. En effet, en 2021, la star des Houston Rockets et ancien MVP James Harden rejoignait Brooklyn pour former l’une des plus grosses superteams de l’histoire de la NBA. Ainsi, gagner le titre n’était plus un objectif, mais presque une obligation. Résultat ? Un fiasco encore jamais vu auparavant… Les Nets n’auront jamais atteint ne serait-ce qu’une finale de conférence. James Harden a même été le premier à quitter le projet un an seulement après son arrivée.

Double demande de trade de KD et Irving

Mais le cauchemar ne s’arrêtait pas là pour les Brooklyn Nets. En effet, il y a quelques semaines, l’ancien MVP et superstar de la franchise Kevin Durant demandait son trade à la surprise générale ! La Ligue entière était choquée ! KD en aurait eu marre de tous ces récents échecs et de la situation générale à Brooklyn. Le joueur voudrait gagner à tout prix, ce qu’il ne penserait plus être possible du côté de New-York. Et peu après cette annonce retentissante, la rumeur d’un départ de Kyrie Irving émergeait à son tour.

Des départs compliqués

Seulement, trouver des portes de sortie aux deux superstars n’est pas une mince affaire. Surtout en ce qui concerne Kevin Durant. Ce dernier voudrait rejoindre une équipe capable de gagner le titre. Il avait ainsi fait des Phoenix Suns et du Miami Heat ses destinations privilégiées. Mais KD a encore un long contrat avec les Nets. C’est donc la franchise qui aura le dernier mot. Et leurs demandes sont donc très élevées pour leur franchise player . Ainsi, après avoir re-signé Deandre Ayton, les Suns sont mal embarqués pour faire venir KD . En effet, Ayton ne peut plus être intégré dans un trade avant janvier 2023. Problème, si Phoenix voulait convaincre les Nets pour KD , Ayton allait forcément être intégré dans la contrepartie. Ce qui n’est désormais plus possible. Côté Heat, ce n’est pas beaucoup mieux. L’offre proposée par la franchise floridienne tournant autour de Tyler Herro ne convient pas du tout à Brooklyn qui demande toujours au minimum un joueur All-Star dans l’échange. Pour Kyrie Irving, un départ est quand-même plus plausible. En effet, les Los Angeles Lakers seraient très intéressés par lui et le joueur voudrait aussi les rejoindre. Un trade impliquant Russell Westbrook a même été évoqué.

KD feinterait son départ…pour se débarrasser d’Irving !