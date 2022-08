Basket - NBA

NBA : Grosse révélation pour l’avenir de LeBron James

Publié le 6 août 2022 à 10h35 par Dan Marciano

Agent de LeBron James, Rich Paul aurait entamé des discussions avec les Los Angeles Lakers au sujet d'une prolongation de contrat. Les discussions seraient positives, même si la star américaine ne souhaiterait pas se précipiter. Après deux saisons décevantes en Californie, le natif d'Akron aimerait y voir plus clair sur le projet sportif.

L'heure de la retraite n'a pas encore sonné pour LeBron James. La star des parquets compte bien poursuivre sa carrière pendant encore quelques années. « Combien de temps est-ce que je peux jouer à ce niveau ? Ça va dépendre de mon état de santé. Ça va dépendre de mon état d’esprit. Ça va dépendre de ma motivation. Je ne fixe pas de date jusqu’à quand je veux jouer, je ne veux pas dire : jusqu’à cette saison ou cette saison, et ma femme ne veut pas entendre parler de ça si c’est plus longtemps qu’un certain nombre d’années. Je peux encore être performant au plus haut niveau et je l’ai montré cette année » avait déclaré le natif d'Akron il y a quelques semaines. Chez les Los Angeles Lakers ? Telle est la question.





L'agent de LeBron James discute avec les Lakers

Présent au sein des Lakers depuis 2018, LeBron James voit son contrat prendre fin l'année prochaine. Evidemment, la franchise américaine ne veut pas être prise au dépourvu et aurait commencé à discuter avec l'agent du joueur selon les informations de Dave McMenamin. A en croire le journaliste d' ESPN , les deux parties discuteraient d'une prolongation de courte durée. Champion NBA en 2020 avec les Lakers, James ne fermerait pas la porte à la signature d'un nouveau contrat.

« Tous les signes indiquent que les deux parties cherchent à prolonger leur partenariat ensemble »

Toujours selon le journaliste, tout indique que la star restera aux Lakers dans les prochaines années. « Tous les signes indiquent que les deux parties cherchent à prolonger leur partenariat ensemble. Cela a déjà conduit à un championnat en 2020. Il a également conduit à deux qualifications manquées pour les Playoffs. Mais dans l'ensemble, je pense que les deux parties reconnaissent qu'elles peuvent s'aider mutuellement à atteindre leur objectif commun : concourir à un haut niveau et rester pertinent à la fois comme l'un des meilleurs joueurs de la NBA et l'une des franchises les plus marquantes de la NBA » a-t-il déclaré. Et ce, alors que certaines rumeurs évoquent les doutes de LeBron James.

LeBron James attentif au projet sportif